Jolie lässt Sorgerechtsstreit mit Pitt eskalieren

„Mir wird ein fairer Prozess versagt!“ Angelina Jolie zieht jetzt in ihrem Scheidungskrieg gegen Brad Pitt vor das Berufungsgericht in Kalifornien. Die Oscargewinnerin verlangt, dass der für ihren Fall zuständige Privatrichter John Ouderkirk abgesetzt wird, ehe er ein bindendes Urteil im Sorgerechtsstreit sprechen kann. Der Grund laut Gerichtsakten: „Richter Ouderkirk weigert sich, die minderjährigen Teenager in den Zeugenstand zu rufen, damit diese sich zu ihrem Sorgerechts-Schicksal äußern können.“