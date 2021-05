Zwei Todesopfer bei Unfällen

Gleich zwei Tragödien ereigneten sich am Dienstag auf heimischen Straßen. In Hagenbrunn setzte ein 17-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen an, just in diesem Moment wollte die Lenkerin (55) des vorderen Pkw links abbiegen. Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau in den Straßengraben geschleudert, das Fahrzeug des jungen Mannes kam ebenfalls von der Straße ab, prallte gegen einen Grabendurchlass und überschlug sich. Fahrer und Beifahrer (17) erlitten schwere Verletzungen. Für einen 16-Jährigen auf der Rückbank kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.