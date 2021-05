Umsetzung von Grünem Pass geht in die Endphase

Noch am Dienstag haben die die Koalition und die SPÖ auf eine Gesetzesvorlage zur Einführung des Grünen Pass als Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung vom Coronavirus geeinigt. Damit kann die entsprechende Änderung im Epidemiegesetz bereits am Mittwoch in einer Sondersitzung des Nationalrats beschlossen werden.