Ärger im Gemeindebau: Müllplatz komplett verwüstet

Ein Bild der Verwüstung bot sich bei einem Müllplatz in einem Gemeindebau in der Donaufelder Straße in Floridsdorf. Der Abfall lag dort großteils neben den Tonnen. „Hier herrscht massiver Handlungsbedarf“, erklärt Bezirksrat Ossi Turtenwald (WIFF) und fordert deshalb verstärkte Kontrollen von Wiener Wohnen.