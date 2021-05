Töpferin mit Liebe zu Leinen und Liedtexten

Ergotherapie-Praxis geräumt

Hier ist ihr Arbeitsplatz, ihre Lagerfläche, ihr Kreativort und der Schlafplatz von Kater „Nino“, der es sich in einer Schachtel bequem gemacht hat. „Er war die ganze Nacht unterwegs“, erzählt die 50-Jährige, die im Zuge eines Sabbaticals ihre Ergotherapie-Praxis räumte, in der sie 13 Jahre mit Kindern gearbeitet hatte. Dafür lieh sie sich eine Töpferscheibe aus und stellte rasch fest: „Ich will etwas mit meinen Händen herstellen.“ Sie meldete das Kunsthandwerk an, verwandelte den ehemaligen Wartebereich in den Schauraum für ihre Stücke.