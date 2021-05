Auf gutem Weg mit den Impfwilligen

Jetzt richtet sich Landesrätin Rüscher erneut an alle, die noch nicht zur Impfung vorgemerkt sind. 280.000 Vorgemerkten, also rund 70 Prozent der Vorarlberger Bevölkerung, wünscht sie sich: „Das ist insofern ein wichtiger Meilenstein, weil mit einer solchen Durchimpfungsrate eine deutliche Entlastung des Gesundheitssystems erzielt werden kann. Und wenn wir in einem weiteren Schritt sogar auf 320.000 Geimpfte, also 80 Prozent der Bevölkerung, kommen, dann wird mit hoher Sicherheit die Gemeinschaftsimmunität erreicht.“