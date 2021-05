Unbekannte warfen Regenbogenbank in den Inn

Aufregung in Innsbruck: Gemeinsam verurteilen GR Julia Seidl (NEOS), GR Thomas Lechleitner (Grüne), Mesut Onay (ALI) und Markus Möller, Obmann der HOSI Tirol, einen dreisten Vandalenakt in der Tiroler Landeshauptstadt. Unbekannte warfen die Regenbogenbank, die in der Franz-Gschnitzer-Promenade vor der Uni stand, in den Inn.