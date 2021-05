Roter Himmel über Margareten

Auf seinem Weg durch den 5. Wiener Gemeindebezirk ist Leserreporter Lukas der rötliche Abendhimmel ins Auge gestochen. Er hat die besondere Lichtstimmung, die an diesem Tagesende im Margareten herrschte, mit seinem Smartphone festgehalten und uns seine sehenswerte Aufnahme per Mail zukommen lassen. Wir bedanken uns dafür. Dieses farbenprächtige Phänomen entsteht übrigens, weil durch den tieferen Stand der Sonne am Abend der Weg, den das Licht durch die Atmosphäre benötigt, viel länger ist und das kurzwellige blaue Licht von den Luftmolekülen und Kleinstpartikeln quasi abgefangen und gestreut wird.