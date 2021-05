Nur knapp über 500 Neuinfektionen in 24 Stunden Kopieren

Einzig dreistellig ist die Zahl der Neuinfektionen in Wien: Hier waren es 125 neue Corona-Fälle. In der Steiermark wurden 91 Neuinfektionen verzeichnet, in Oberösterreich 90, in Niederösterreich 70, in Tirol 56, in Vorarlberg 47, in Kärnten 23 und in Salzburg fünf. Im Burgenland wurde aufgrund einer Datenbereinigung eine Fallzahl von minus drei angegeben.