300 Partytiger ohne Abstand auf dem „Dancefloor“

Nur wenige Tage nach der Öffnung der Gastronomie musste die Tiroler Polizei am Samstagabend in Innsbruck ein Lokal räumen, in dem auf die Corona-Regeln offensichtlich gepfiffen wurde. Denn statt jeweils zu viert an einem Tisch befanden sich die rund 300 Partytiger Schulter an Schulter auf der Tanzfläche. Und nur die wenigsten trugen eine Maske.