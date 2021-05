Bei der Rapid-Party flossen auch bittere Tränen

Mit Knasmüllners 2:0 schalteten alle in Hütteldorf gestern in den Partymodus. Vor allem die 3000 Fans. Da wurde neben Kapitän Ljubicic (wechselt zu Köln) auch Mario Sonnleitner eingewechselt. Wohl ein Abschiedsgeschenk. Der Routinier wurde euphorisch gefeiert, bekam auch die Kapitänsschleife, verabschiedete sich allein von den Fans, schenkte einem „Flitzer“ sein Trikot. „Es ist so schön. Ohne Fans ist es nicht vollendet. Ich kann nur Danke sagen“, flossen beim 34-Jährigen bittere Tränen.