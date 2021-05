Grabowski spitzt im Rücken-EM-Finale auf Medaille

Bucher verpasste die Teilnahme am Endlauf zwar, löschte aber den 100-m-Delfin-Rekord von Dinko Jukic (51,99/2012) aus. Zudem unterbot er mit der 50-m-Durchgangszeit (23,66) auch den Rekord von Martin Spitzer aus dem Jahr 2009 (23,69). „Es ist ein Wahnsinn. Ich kann das eigentlich nicht in Worte fassen, das Olympia-Ticket fix in der Tasche zu haben. Als erstes habe ich an meinen Opa gedacht - der kommt aus Japan. Es ist das schönste Gefühl und es ist auch der große Traum von meinem Opa in Erfüllung gegangen“, erzählte Bucher, dessen Mutter in Tokio geboren wurde. Die Zeit sei unglaublich.