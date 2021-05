Tragödie in Pflegeheim: Mann (48) starb beim Baden

„Es tut mir so furchtbar leid, es ist unverzeihlich, was ich getan habe“, schluchzt die Angeklagte. Die Frau (49) arbeitete in einem Pflegeheim im Burgenland und ließ einen Behinderten (48) beim Baden 20 Minuten allein. Er verbrühte sich an zu heißem Wasser und starb letztlich an Kreislaufversagen.