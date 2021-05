Integrationsrat kümmert sich um Probleme in Wien

Wiederkehr will im Integrationsbereich das Gemeinsame vor das Trennende stellen. „Mein Ansatz ist hier nicht das Schielen nach der nächsten Schlagzeile“, erklärt Wiederkehr. Nachsatz: „Das machen in der Republik ohnehin zu viele.“ Herausforderungen und Probleme sollen klar angesprochen werden. Zugleich bedeute die Einsetzung des Integrationsrats auch nicht, dass die Politik in diesem Bereich keine Konzepte habe. „Auch in der Pandemiebekämpfung hat sich gezeigt, dass der Dialog mit Experten wichtig ist“, meinte der Vizebürgermeister.