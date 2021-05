Acht Jahre Haft für einen gefälschten Corona-Test?

Razzia

Am Donnerstag fand dann eine Razzia in der Wohnung des Japaners in Portugal statt. Da wurden mehrere Dokumente und Gegenstände sichergestellt. Man will wissen, ob Nakajima das Land verließ, nachdem er von seiner Covid-19-Ansteckung erfahren hatte. Im Falle einer bewussten Täuschung der Behörden würden ihm acht Jahre Haft drohen, schreibt das Schweizer Portal „Lematin.ch“.