Bürger stimmen über Park-Gebühren ab

Die Pongauer Gemeinde kommt nicht zur Ruhe: Am Donnerstag wurden die Parkgebühren erneut in der Gemeinderatssitzung diskutiert. Ab Sommer will Bürgermeister Christian Mooslechner auf rund 200 Gemeinde-Parkplätzen Gebühren einführen. Zusätzlich plant die Gemeinde öffentliche Toiletten, E-Ladestationen und Trinkwasserspender. Die Gegner der Parkraumbewirtschaftung riefen daraufhin ein Bürgerbegehren ins Leben. Da mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten das Bürgerbegehren unterschrieben, findet am 20. Juni eine Bürgerabstimmung statt.