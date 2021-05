Amsterdam: Sexarbeiterinnen dürfen wieder arbeiten

„War eine schwierige Zeit“

Das Rotlichtviertel in Amsterdam ist besonders bei Touristen beliebt. In dem an den berühmten Grachten gelegenen Stadtteil freute sich der Bar-Betreiber Davey Mell über die jüngsten Öffnungsschritte der Regierung. „Jetzt haben die Mädels wieder geöffnet, die Bars sind wieder offen - das ist wirklich ein Schritt nach vorn“, sagte der 27-Jährige. „Dies war eine schwierige Zeit für jeden hier in Amsterdam, vor allem in diesem Viertel.“