Vulkane Ätna und Stromboli erneut ausgebrochen

Die Vulkane Ätna und Stromboli sind am Mittwoch ausgebrochen. Lava-Fontänen schossen etwa vom Ätna auf Sizilien bis zu 500 Meter hoch in den Nachthimmel (siehe Video), wie Medien am Mittwoch berichteten. Aus dem Krater auf der Südost-Seite stieg eine dicke Asche- und Rauchwolke in die Luft.