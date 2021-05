Holding widerspricht Kritik von Gmundner Chirurg

„Die Zahlen widersprechen allem, was OA Dr. Holzberger (in einem von der „Krone“ veröffentlichten Mail) von sich gegeben hat“, heißt es aus der Holding-Führung. An der Abteilung für Chirurgie in Gmunden, an der Holzberger arbeitet, „liegt die Absetzquote bei 7,4 (!!!) Prozent, d.h. von den geplanten 475 Eingriffen mussten in der Pandemiezeit seit Oktober lediglich 35 abberaumt werden“. Insgesamt seien im Salzkammergut Klinikum, zu dem der Standort Gmunden gehört, 1484 von 8487 geplanten Eingriffen abgesetzt worden.