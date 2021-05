Schafft Vincent Bueno den Sprung ins ESC-Finale?

Nach einem fulminanten ersten Halbfinale am Dienstag geht es heute für Österreich um den Einzug ins große Finale des Song Contest am Samstag. Deshalb heißt es auch Daumen halten für Vincent Bueno, der mit seinem Song „Amen“ das Publikum in der Ahoy-Arena in Rotterdam begeistern will und auf viele Anrufe aus Europa hofft. Wir haben alle Infos zur bunten Show für Sie im Liveticker zum Mit- und Nachlesen!