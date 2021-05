Mountainbiker Stigger/Foidl für Olympia nominiert

„Es ist der Traum jeder Sportlerin, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich werde jetzt kontinuierlich an meinem Formaufbau arbeiten, um in Japan gut abzuschneiden“, sagte die 20-jährige Stigger. Die Nominierungen müssen noch vom ÖOC bestätigt werden. Man habe sich für die Entscheidung nach den ersten zwei Weltcup-Bewerben entschieden, damit die Aktiven Zeit für die Vorbereitung hätten, sagte Nationaltrainer Jakob Drok.