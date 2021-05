Corona- und Klimakrise: EU-Hilfen für Österreich

124 Millionen Euro für den Kampf gegen den Klimawandel

Mit dem „Just Transition Fund“ stehen insgesamt 17,5 Milliarden Euro zur Strukturentwicklung in Regionen zur Verfügung, die derzeit noch besonders von der Kohle- und Schwerindustrie abhängig sind, wie der SPÖ-Abgeordnete Hannes Heide mitteilte. Das EU-Parlament will noch am Dienstag grünes Licht für den Fonds geben. „Für Österreich sind 124 Millionen Euro vorgesehen, derzeit für das Traunviertel und die östliche Obersteiermark“, so Heide.