ESA-Sonde liefert erste Filme von Sonneneruptionen

Die vom Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Sonde habe die Filme im Februar bei einem nahen Vorbeiflug von der Erde aus hinter der Sonne aufgenommen. Daher habe das Übertragen der Daten so lange gebraucht. Die wissenschaftliche Hauptmission des „Solar Orbiter“, der bis auf 42 Millionen Kilometer an die Sonne heranfliegen wird, soll im November starten.