US-Tradition: Biden veröffentlicht Steuererklärung

Anders als Amtsvorgänger Donald Trump lässt US-Präsident Joe Biden seine jährliche Steuererklärung weiterhin veröffentlichen. Biden und seine Frau Jill erzielten demnach 2020 ein Einkommen von gut 600.000 US-Dollar (rund 500.000 Euro). Das Ehepaar habe gut 157.000 Dollar Steuern an den Bund und weitere 29.000 Dollar in seinem Heimatstaat Delaware gezahlt. Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann gaben für das Vorjahr gar Einkünfte in Höhe von 1,7 Millionen Dollar (1,4 Mio. Euro) an.