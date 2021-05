Jüngste Impfrunde in Vorarlberg mit Rekordwerten

Wer ab Mitte Juni einen Impftermin haben will, sollte sich jetzt registrieren. „Die Impfstraßen sind seit Kurzem für alle Impfwilligen geöffnet“, erklärt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher. Die ersten Jüngeren, die sich bereits im Jänner für eine Impfung angemeldet hatten, haben bereits ihre Erstimmunisierung erhalten. In Sachen Urlaubsplanung mahnt Rüscher dazu, den Sommerurlaub um einen bereits vereinbarten Impftermin zu buchen - und nicht umgekehrt. „Verschiebungen sind nur in Ausnahmesituationen möglich und belasten das fragile logistische System der Impfkoordination zusätzlich.“