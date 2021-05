San Antonio geht ohne Pöltl gegen Phoenix unter

Die Spurs treten im Turnier der siebent- bis zehntplatzierten Teams beider Conferences, in dem die jeweils letzten zwei Play-off-Teilnehmer ermittelt werden, am Mittwoch (Ortszeit) bei den Memphis Grizzlies oder den Golden State Warriors an. Zum Abschluss der regulären Saison trifft San Antonio am Sonntag ein weiteres Mal auf Phoenix.