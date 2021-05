Wegen hoher Nachfrage werden Raps-Reserven knapp

Ein großer Bildschirm hängt an der Wand, dazu stehen fünf kleinere Schirme direkt vor ihren Arbeitsplätzen - in der Kommandozentrale der Rapso-Ölmühle haben zwei Mitarbeiter alles im Blick. 16 Millionen Flaschen wurden in Aschach an der Donau im Vorjahr abgefüllt, heuer werden es noch mehr sein. Das fordert.