Ältester Giraffenbulle Europas „Kimbar“ ist tot

Vor Baubeginn des neuen Giraffenparks ist Kimbar im Dezember 2014 in ein Quartier bei der Maria-Theresien-Kaserne übersiedelt, wo er sich sehr wohlfühlte. Als der Giraffenpark 2017 eröffnet wurde, wäre ein Transport für ihn nicht mehr zumutbar gewesen und „Kimbar“ konnte in gewohnter Umgebung seinen Lebensabend mit den Weibchen „Carla“ und „Rita“ verbringen. Die beiden Giraffendamen werden in nächster Zeit in den Giraffenpark übersiedelt.