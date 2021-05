Martirosjan verzichtet in Südamerika auf Stoßen

Der Verbandschef Oberösterreichs, Gottfried Langthaler, der den Olympia-Elften von Rio in Kolumbien betreut, geht laut einer Aussendung von einer Schleimbeutelentzündung aus, die schon in der Nacht vor dem Wettkampf begonnen habe. Martirosjan glaubt dank der bisherigen Ergebnisse an eine sehr gute Chance für ein Tokio-Ticket.