Steirer fordern härtere Strafen für Tierquäler

Die Delikte häufen sich in letzter Zeit. Damit stellt sich die Frage: Reichen die gesetzlichen Vorgaben und Strafen bei uns aus? Großbritannien etwa will zum Vorreiter in Sachen Tierschutz werden, diese Lebewesen als fühlend ins Gesetz eintragen lassen, Lebendexporte verbieten und den Import von Jagdtrophäen einschränken.