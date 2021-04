Kater „Carlos“ aus fahrendem Auto geschleudert!

Was für eine grausame, verabscheuungswürdige Tat! Am Mittwoch wurde nahe Premstätten in der Steiermark beobachtet, wie die Tür eines fahrenden Autos aufging - und eine Katze auf die Fahrbahn geschleudert wurde! Das verwahrloste, verletzte Tier wird jetzt in der Grazer Arche Noah liebevoll versorgt und behandelt. Hinweise bitte an die Polizei.