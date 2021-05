Sobotka rudert zurück: „Die Wahrheit ist Pflicht“

Sie betonen gern die Rechtsstaatlichkeit. Sollte Sebastian Kurz angeklagt werden, kann er dann Kanzler bleiben?

Es bringt das politische Klima mit sich, dass man heute schnell mit Anzeigen und Ermittlungen konfrontiert ist. Eines ist aber klar: Man kann ein Wahlergebnis nicht durch Anzeigen revidieren. Warten wir also ab, ich habe Vertrauen in die Justiz sowie in eine faire und unaufgeregte Aufarbeitung.