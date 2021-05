Salzburger begehrt: Sambia-Duo vor Absprung?

Alle Klubziele erreicht

Den Abgang von Trainer Marsch fingen die Salzburger bekanntlich intern mit Liefering-Coach Matthias Jaissle auf. Dass danach alle Klubziele erreicht wurden, ließ Freund am Freitag öffentlich seinen Hut ziehen. „Es hat in vielen Vereinen Trainerrochaden gegeben, auch in Deutschland, wo man sieht, dass das nicht immer so einfach vonstattengeht. Einige haben sich bei uns vielleicht erhofft, dass wir einbrechen oder Wirkung zeigen.“