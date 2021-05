Begrüntes „Seehaus“ soll Gäste an den See locken

In Weiden am See wird ein neues Seehotel gebaut. 120 Betten sollen im zeitgemäßen Boutiquehotel „Seehaus“ ab dem Frühjahr 2023 Gäste nach Weiden am See locken. Die ehemalige Pension „Seehaus“ wurde bereits abgerissen. Von ihr bleibt nur der Name. Der neue Bau soll sich sanft in die Landschaft einfügen.