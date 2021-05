Nach Mordalarm in Wien: Ehemann enthaftet

Nachdem eine 36-jährige Mutter am Mittwoch tot in ihrer Wohnung in Wien-Simmering entdeckt worden war, ist nun der Ehemann der Verstorbenen aus der Haft entlassen worden. Die Obduktion brachte kein eindeutiges Ergebnis. Die Mutter eines sechsjährigen Sohnes war in der Kaiserebersdorfer Straße mit Verletzungen am Kopf und Angriffsspuren am Hals aufgefunden worden.