Wiedereröffnung: Hürden für Walzer und Cha-Cha-Cha

Tänzer und Tanzlehrer freuen sich schon gleichermaßen auf den ersten Nach-Corona-Walzer oder einen flotten Cha-Cha-Cha nach der langen Zeit im Homeoffice. Auf alle Fälle auf das Beisammensein mit Gleichgesinnten in den Tanzschulen. Am 19. Mai könnte es soweit sein – mit Maskenpflicht am Tanzparkett und 20 Quadratmetern pro Person. So plant es die Bundesregierung in der aktuellen Öffnungsverordnung.