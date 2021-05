Herzige Meister der Gelassenheit mit Kulleraugen

Zehn Tiere hält sie, dazu Ponys, Ziegen. In ihrem Hofladen gibt es Mützen, Socken, Schals, Pullover. „Die Produkte kommen gut an, weil die Faser so natürlich ist, gut isoliert, mit der eigenen Körperwärme arbeitet. Es wurde nicht umsonst immer ,Vlies der Götter’ genannt. Früher war sie nur dem Hochadel vorbehalten, so wertvoll war die Wolle.“ Einmal im Jahr schert sie ihre Tiere, fünf Kilo Wolle gibt ein Alpaka her.