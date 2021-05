Justiz-Skandal: Ministerium prüft Prozedere intern

Zadic gab sich in der Sache zurückhaltend. Der internen Prüfung der Causa wolle sie nicht vorgreifen. Wiederholt betonte die Ressortchefin, was für großartige Arbeit Staatsanwaltschaft und Polizei geleistet hätten, des Täters überhaupt habhaft zu werden. Dass es in komplexen Angelegenheiten länger dauern könne, da Fakten zusammengetragen werden müssten, ist für Zadic normal.