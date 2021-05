Blümel nun doch bei Vermittlungsgespräch dabei

Auch Grüne kritisieren Geheimhaltungsstufe

Die Kritik an Blümel ebbte indes auch am Mittwoch nicht ab. Selbst die Fraktionsführerin der mitregierenden Grünen, Nina Tomaselli, zeigte in der „Tiroler Tageszeitung“ und danach im Ö1-„Morgenjournal“ kein Verständnis für die hohe Geheimhaltungsstufe der Akten. Diese Eskalationsstufe sei „absolut unverständlich“, sagte sie. Das gelte insbesondere für Staatsorgane, denn niemand stehe über dem Gesetz. Eine Verlängerung des U-Ausschusses schloss sie zumindest nicht aus.