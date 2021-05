„Alles Gurgelt” sieht sich für Testflut gerüstet

Test-Boom in der Stadt

Nach der kürzlich erfolgten Wiedereröffnung der persönlichen Dienstleister, also etwa der Friseure, sieht man sich mit einem Boom konfrontiert. „Wir waren letzte Woche sogar bei 280.000 Ausgaben, das ist ein massiver Anstieg“, berichtete Rewe-Manager Haraszti. Er und Kammerpräsident Ruck rechnen damit, dass die Öffnung in Gastronomie und Tourismus nun ein weiteres Plus bringen wird.