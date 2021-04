„Alles gurgelt“: Eine Million Tests, 0,56% positiv

Testergebnis behördlich anerkannt

Das Ergebnis wird digital innerhalb von 24 Stunden nach Abgabe übermittelt und ist behördlich anerkannt. Die Testkits werden in allen 152 Wiener Bipa-Filialen und neuerdings auch beim Bipa am Wiener Flughafen ausgegeben. Die Abgabe ist an allen mehr als 620 Rewe-Standorten in der Bundeshauptstadt möglich, also bei Billa, Billa Plus, Bipa, Penny und Tankstellen mit Rewe-Shops (bei dort auch an Sonn- und Feiertagen).