Wien verteilt bald PCR-Tests gratis auf der Straße

Angesichts der zu erwartenden weiteren Öffnungsschritte will Wien noch mehr Menschen animieren, das kostenlose PCR-Testangebot von „Alles gurgelt“ in Anspruch zu nehmen. Dazu sind Verteilaktionen an öffentlichen Orten geplant, die schon bald starten sollen. In einem ersten Schritt soll konkret die Jugend angesprochen werden. Dazu wirbt ab Freitag ein mobiles Team der Wienxtra-Jugendinfo fürs Gurgeln, zum Beispiel am Donaukanal oder im Burggarten.