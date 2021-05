Raketennacht in Israel war auch „Kristallnacht“

Schwerste Raketenangriffe in der Geschichte des Nahostkonflikts

Die parallel zu den Ausschreitungen laufenden Raketenangriffe auf Israels Küstenmetropole Tel Aviv waren die schwersten seit Beginn des Nahostkonflikts, mindestens drei Menschen kamen ums Leben. Nach Angaben der Rettungsorganisation Zaka starb am Dienstagabend eine Frau in der Stadt Rishon LeZion, bei einer zweiten Angriffswelle in der Nacht auf Mittwoch wurden dann in Lod eine Frau und ein Kind getötet.