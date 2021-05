Grüne Oasen zum Staunen: Gärtner öffnen ihre Türen

Offene Türen sollen inspirieren

„So vielfältig wie die Natur selbst, so vielfältig sind auch die an diesem Wochenende geöffneten Gärten. Ein Besuch soll als Inspiration für den eigenen Garten dienen und aufzeigen, was alles möglich ist“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.