Nach 14 Jahren - der verlorene Sohn ist zurück!

„Der verlorene Sohn“ ist zurück: 14 Jahre nachdem Daniel Toth 2007 von Neusiedl nach Ried gewechselt war, um in der Fußball-Bundesliga Fuß zu fassen, kehrt er wieder zu seinem Stammklub zurück, unterschrieb gestern Abend einen Zweijahresvertrag!

„Mit ihm haben wir einen charakterlich vorbildlichen Spieler und Leithammel, der mithelfen kann, damit sich der NSC in den kommenden Saisonen im oberen Drittel der Regionalliga Ost etabliert“, freut sich Klubmanager Lukas Stranz über den prominenten Heimkehrer.



Schon letzten Sommer war man an „Totti“, der zwei Jahre für Ried und elf (!) für die Admira spielte, dran gewesen, damals entschied er sich jedoch noch für Stripfing, da er mit dem Fußball den Lebensunterhalt verdiente. Mit seinem Einstieg ins Berufsleben eröffneten sich aber neue Möglichkeiten, die für beide Seiten passen. „Ich komme jedoch nicht, um nur um den Klassenerhalt zu kämpfen“, gab der 33-Jährige, der in Neusiedl mit seinem jüngsten Bruder Sebastian in einer Mannschaft spielen wird, die Richtung vor. Die Stranz nur recht ist: „Nachdem im Vorstand alles auf Schiene ist, können wir Schritt für Schritt auch an neue Ziele denken.“



Halper nicht mehr Trainer

Das erste ist gleich die Verpflichtung eines Trainers, nachdem Jürgen Halper nach einem halben Jahr Neusiedl Pandemie-bedingt ohne Spiel gestern wieder verlassen hat. Halper wird künftig in der Wiener Stadtliga tätig sein. Er hat einen Vertrag bei Gerasdorf unterschrieben.