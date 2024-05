Ausgedünnt! In der Regionalliga ist Feuer am Dach

Das liege aber auch am sportlichen Erfolg der heimischen Klubs: Mit dem ASK Voitsberg steigt heuer zum sechsten Mal in Folge ein steirischer Verein in die zweite Liga auf. „Dadurch sind wir ziemlich ausgedünnt“, so Bartosch. „Und Duelle mit zum Beispiel Gurten sind einfach nicht so attraktiv.“ Die oberösterreichische Stadt ist von Gleichenberg 323 Kilometer entfernt, das Auswärtsspiel erfordert somit mindestens eine vierstündige Fahrt im Mannschaftsbus.