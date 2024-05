Im Tabellenkeller starten die Wochen der Wahrheit

Liga-Dino Allerheiligen, seit 2006 in der dritthöchsten Liga, liegt aktuell auf Rang 14. Für die „Gallier“ spricht in jedem Fall das Restprogramm (siehe unten). Alle vier Gegner sind direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Los geht es am Freitag (19) gegen Schlusslicht WAC Amateure. „Alles ist so eng beieinander. Ich hab mir den WAC schon angesehen“, sagt Trainer Zoran Eskinja. „Wir müssen unsere negative Serie beenden und zurück auf die Siegerstraße.“