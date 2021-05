Von Baumstamm getroffen und schwer verletzt

„Als der Vater des 34-Jährigen später in den Wald nachkam, fand er seinen Sohn verletzt am Boden liegen“, heißt es seitens der Polizei. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurde der Spittaler mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen.