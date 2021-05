„A+ Game“ - Hamilton postet eigenes Überholmanöver

„Vollstes Vertrauen“

Aber natürlich trug auch Sir Lewis einen maßgeblichen Teil zum dritten Saisonsieg bei. „Ich fühle mich fantastisch. Es hat alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir wussten schon vor dem Training, dass wir uns zwei frische Medium-Sets fürs Rennen aufheben müssen. Denn ich wusste aus der Erfahrung her, dass ein Einstopper nur schwer durchzuführen ist. Und so ist es auch gekommen“, erklärte Hamilton, der aber zugab, dass „wir punkto Strategie ein bisschen gezockt haben. Das aber gut, denn am Ende des Tages hat das Team in jeder Situation richtig entschieden. Da sieht man, dass innerhalb der Truppe vollstes Vertrauen herrscht.“