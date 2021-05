Schuss in Hinterkopf: „Es war nur ein Versehen!“

Wie berichtet, war die Leiche des Salzburgers im November in einer Gemeindewohnung in Klagenfurt-Fischl aufgefunden worden. Die Polizei hatte aufgrund einer Abgängigkeitsanzeige nach dem Salzburger gefahndet. „Man wusste, dass der Sportschütze eine Verabredung in Klagenfurt hatte. Es ging um den Verkauf einer Sig Sauer Pistole mit mehreren Magazinen, Holstern und Munition.“